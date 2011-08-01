На Львівщині відбувся козацький фестиваль «Богданові звитяги»

Львів. 1 серпня. УНІАН. 30 - 31 липня у Городоцькому районі на Львівщині відбувся І Всеукраїнський козацький фестиваль «Богданові звитяги». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета фесту – відродження та розвиток історичних та культурних традицій українського козацтва, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, національної гідності та поваги до знакових подій української історії.

У зв’язку з трагедіями, що сталися 29 липня 2011 року на шахтах “Суходільська-Східна” м.Суходільськ Луганської області та ім. Бажанова державного підприємства “Макіїввугілля” м.Макіївка Донецької області і призвели до людських жертв, на виконання Указу Президента України організаційним комітетом І-го Всеукраїнського козацького фестивалю «Богданові звитяги» були відмінені розважально-концертні заходи. На малій сцені фестивалю проведено акцію «Запали свічку», під час якої учасники та гості фестивалю помолилися за упокій жертв трагедії.

У рамках І-го Всеукраїнського козацького фестивалю «Богданові звитяги» пройшли змагання «Козацькі забави», за призові місця яких боролися команди з міст Городка, Золочева, Турки, Пустомит, смт Великий Любень, с. Добряни.

Спортсмени змагалися у підніманні колоди, переміщення автомобіля «Запорожець», лазанні на стовпа перетягуванні линви та ін, а головним суддею змагань був найсильніша людина планети Василь Вірастюк.

Під час фестивалю учасники та гості мали змогу взяти участь у майстер-класах з ковальства, вишивки, гончарства, ліпки, козацьких змаганнях, придбати товари народних майстрів, скуштувати козацького кулешу та юшки.