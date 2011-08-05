Буковинець попався на контрабанді автобусів на Львівщині

Львів. 5 серпня. УНІАН. Набув чинності вирок Мостиського районного суду Львівської області за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно 35-річного мешканця Чернівецької області, який контрабандним шляхом ввіз на територію України два пасажирські автобуси. Про це УНІАН повідомила прес-служба УСБУ у Львівській області.

Зловмисник, прямуючи з Республіки Польща в Україну через МАПП “Шегині”, перемістив на митну територію України з приховуванням від митного контролю два автобуси марки „Scania”. Для митного оформлення ним були подані документи, згідно з якими в Україну ввозились пасажирські автобуси 1995-1996 років виготовлення загальною вартістю понад 275 тис. грн. Однак, слідством встановлено, що вказані транспортні засоби насправді виготовлені у 1990-1991 роках і не підлягають сертифікації та реєстрації на території України.

Вироком суду контрабандиста визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 201 (контрабанда) та ч.3 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України та засуджено до трьох років позбавлення волі із встановленням 1-річного іспитового строку. Із засудженого стягнуто в дохід держави грошову суму в розмірі вартості предметів контрабанди (275 тис. грн).