У Львові відбудеться лицарський турнір

Львів. 10 серпня. УНІАН. 10-11 вересня у Львові відбудеться Міжнародний лицарський турнір «Легенда Львова – 2». Про це УНІАН повідомили у мерії.

Громадська організація «Спілка молоді «Нове Покоління» протягом двох днів в Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15) створюватиме справжнє відродження лицарської епохи, адже саме тут проходитиме міжнародний лицарський турнір «Легенда Львова – 2».

Мета заходу – відродження та популяризація спадщини шляхетних традицій лицарської доби.

«Пропонуємо львів’янам та гостям міста цікаво та активно провести час з усією родиною, поринувши у атмосферу побуту славетної епохи лицарської доби нашого міста! Під дзвін мечів - стати свідком справжнього лицарського турніру та взяти участь у лицарських забавах, посмакувати середньовічними стравами і поринути у атмосферу Львова XIV ст. Фестиваль проводиться удруге та започатковує гарну традицію відтворення історії життя, культури та традицій славетного минулого міста Лева», - розповіли організатори фестивалю.

Протягом двох днів, з 12:00 до 20:00, відвідувачі зможуть побачити парад історичних учасників, лицарський турнір (масові та одиночні поєдинки за участі історичних об’єднань з України, Білорусі, Польщі), покази лицарських вмінь, презентація історії лицарства Львова, конкурс на найоригінальніший історичний костюм, історичну кухню, Середньовічний лицарський табір, ярмарок, ковалів. Пердбачені спеціальна програма для дітей і молоді та майстер-класи.

«Ціна квитка: дорослий - 12 грн., діти до 6 років, сироти та люди з особливими потребами – безкоштовно», – зазначають організатори.