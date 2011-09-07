На Львівщині затримано контрабанду промислових котлів

Львів. 7 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали на пункті пропуску „Шегині - Медика” Львівської митниці вантажівку „IVECO” з причепом, у якій на адресу Івано-Франківської комерційної структури ввозився вантаж котлів зі сталі та радіаторів для центрального опалення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Для митного оформлення товарів перевізником були подані документи, згідно з якими вантаж вартістю 310 тис. грн. переміщувався в Україну чеською фірмою.

Під час проведення огляду транспортного засобу замість задекларованих товарів правоохоронці виявили 3 водонагрівних та 1 парогенеруючий котли, а також 4 газові пальники, які в товаросупровідних документах взагалі не значились.

Товарознавчим дослідженням, проведеним за ініціативи СБУ, встановлено, що вартість затриманого вантажу без урахування обов’язкових платежів становить 749 тис. грн.

За фактом контрабандного переміщення на митну територію України вантажу промислового опалювального обладнання Управлінням СБ України у Львівській області порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.