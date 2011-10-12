Львівську арену готують до відкриття

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Спорудження євростадіону вийшло на завершальний етап. Робітники здійснюють внутрішні опоряджувальні та оздоблювальні роботи, а саме завершують встановлювати вікна, двері, технічні ніші й шафи в адміністративно - побутовому корпусі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Сьогодні загальна готовність арени становить 86%, а також завершуються архітектурно-будівельні роботи адміністративного корпусу. Працюємо дуже інтенсивно, щоби вже найближчим часом львів’яни на власні очі змогли побачити наскільки цікавим є об’єкт, а також оцінити його стильний дизайн і комфортність», - розповів директор з будівництва стадіону та об’єктів інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк.

Він також проінформував, що окрім фінальних робіт усередині стадіону, будівельники закінчують роботи з благоустрою об’єкту: влаштовують відкриті автостоянки, під’їзні дороги, пішохідні доріжки та майданчики відпочинку.

Нагадаємо, урочисте відкриття нового стадіону у Львові відбудеться 28 жовтня 2011 року.