Львів. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів селекторну нараду з головами РДА, головами районних районних рад, міськими головами міст обласного значення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час селекторної наради розглянуто питання про початок опалювального сезону 2011/2012 року, встановлення лічильників обліку теплової енергії; про виконання бюджету за 9 місяців 20111 року; про завершення збирання врожаю, посівна кампанія озимих культур, використання землі під посіви лексу та питання про надзвичайні ситуації, які мали місце в області з 17 до 23 жовтня 2011 року.