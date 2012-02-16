Львівські депутати хочуть імпічмент для Януковича

Львів. 16 лютого. УНІАН. Депутати Львівської міської ради просять Верховну Раду України розглянути законопроект про імпічмент Президента України.

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський сьогодні на сесії Львівської міської ради голова фракції політичної партії «Фронт Змін» Михайло Хміль звернувся до Верховної Ради України з вимогою забезпечити реалізацію конституційного права народу України і невідкладно розглянути та прийняти проект Закону України «Про порядок імпічменту Президента України», оскільки „за два роки перебування при владі Віктора Януковича та його «команди», влада довела народ до крайньої межі. Змінивши в неконституційний спосіб Конституцію України, в народу фактично відібрали можливість впливати на владу. А тому, імпічмент – єдиний спосіб позбутися авторитарного Президента”.

За словами Руслана Кошулинського, депутатська більшість готова проголосувати за дане звернення до ВРУ.