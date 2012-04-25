Порушено справу за фактом нападу на посадовця податкової міліції

Львів. 25 квітня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за фактом нападу на посадовця Управління податкової міліції ДПС у Львівській області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, „з’ясовано, що хуліган, одягнений у спортивний одяг, з капюшоном на голові, завдав вказаному посадовцю удару в обличчя, коли той вранці виходив з власного ж помешкання, та втік. Потерпілий від госпіталізації відмовився”.

Прокурором Личаківського району м. Львова порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 КК України.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня, близько 8.00, на вулиці Льва Толстого у Львові невідомий скоїв напад на першого заступника начальника податкової міліції ДПС у Львівській області полковника міліції Юрія Лопотова.