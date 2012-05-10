Вартість впровадження швидкісних поїздів становила 3 млрд грн

Київ. 10 травня. УНІАН. Вартість робіт із підготовки залізничного полотна для впровадження прискореного руху на напрямку Львів-Київ-Харків-Донецьк становила 3,07 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський.

Роботи з підготовки колійного господарства планується завершити до 25 травня 2012 року.

Є.Юрковський повідомив, що при підготовці колій напрямку прискореного руху були впроваджені нові технології, які дозволяють підвищити швидкість руху по станціях до 140 км на годину. Зокрема, на 49 станціях було встановлено 465 комплектів безстикових стрілочних переводів проекту Дн345, що дозволяють підвищити швидкість руху поїздів по станції до 140 км/год.

Безстикові колії для створення так званої «оксамитової колії» облаштовано на довжині 1,7 тис. км.

Крім того, для ліквідації бар`єрних місць із реалізації швидкості руху були виконані роботи з перевлаштування земельного полотна на 4 кривих ділянках.

Зокрема, для збільшення швидкості руху поїздів із 45 км/год. до 100 км/год. на перегоні Пост 6 км - Кривий Торець було побудовано новий міст, а на 85 км перегону Красноград-Балки для збільшення швидкості руху поїздів із 100 км/год. до 160 км/год. було виконано перевлаштування земляного полотна з відсипанням насипу на 70 см.

«В результаті виконаних робіт ліквідовано криві ділянки, які були бар`єрним місцем для реалізації швидкості руху поїздів», - зазначив Є.Юрковський.

Довідка УНІАН. Роботи, які були виконані колійним господарством «Укрзалізниці», дозволяють новому рухомому складу на 779 км колії курсувати зі швидкістю до 160 км на годину, на 385 км колії - до 140 км на годину, на 428 км - до 120 км на годину.

Загальна експлуатаційна довжина швидкісного пасажирського коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк становить 1307 км, розгорнена (з урахуванням станцій, других колій тощо) - 2227 км.

На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1 тис. метрів, тоді як пристосувати колії до прискореного руху дозволяють лише криві з радіусом понад 1200 метрів. У результаті на кожній кривій машиніст повинен знижувати швидкість із 160 км/год. до 80 км/год.

Вартість випрямляння кривої з радіусом від 400 до 800 метрів становить близько 20 млн грн.

Середня маршрутна швидкість швидкісного поїзда Hyundai в новому графіку руху, який вводиться з 27 травня 2012 року, становитиме близько 100 км на годину.