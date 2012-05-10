Партійці львівської «Батьківщини» припинили голодування

Київ. 10 травня. УНІАН. Сьогодні вранці члени львівської облорганізації партії «Батьківщина» припинили голодування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної парторганізації, за словами ініціатора акції, лідера львівської «Батьківщини» Романа Ілика, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові згорнуто наметове містечко, у якому жили голодуючі, водночас агітаційні намети продовжуватимуть працювати.

«Поряд із «Батьківщиною» тут також працюватимуть агітаційні намети інших опозиційних партій», - повідомив він.

«Голодування, яке оголосила Юлія Тимошенко, без сумніву, сколихнуло увесь світ. Така тривала відмова від їжі ставила під загрозу не лише її здоров’я, але й життя. Сьогодні ми усі віримо в те, що лікування Юлії Тимошенко буде успішним, що вона одужає, а головне – буде на волі», - сказав Р.Ілик.

Він також подякував усім партійцям, які брали участь у голодуванні.

«Хвиля солідарного голодування пішла саме зі Львова – міста, яке дуже часто є першим, коли це стосується вияву принципової та сміливої позиції. Нашу ініціативу підтримали у Києві, Дніпропетровську, Хмельницькому, Кривому Розі, і навіть у Чехії. Солідарне голодування на підтримку опозиційного лідера, без сумніву, стало прецедентом в Україні», - зазначив лідер львівської «Батьківщини».