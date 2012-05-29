Львівська фан-зона Євро-2012 запрацює з 7 червня

Львів. 29 травня. УНІАН. Урочисте відкриття львівської фан-зони відбудеться 7 червня о 18.00. На гостей чекає яскрава музична програма та піротехнічне шоу, - повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

Як зазначається у повідомленні, вхід на львівську фан-зону буде безплатним.

„На територію фан-зони буде заборонений прохід відвідувачам, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; дітям, які не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого”, - наголошується у повідомленні.

У разі скоєння відвідувачами фан-зони адміністративного правопорушення на території фан-зони, якщо вони досягли віку, після якого настає адміністративна відповідальність, до них застосовуються заходи адміністративного впливу передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, - інформує Медіа-центр.

Довідка УНІАН. Фан-зона Львова розрахована на 27 тис осіб. На території фан-зони буде 3 великих екрани, на яких транслюватимуться матчі.