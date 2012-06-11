Львівські правоохоронці розшукали дітей, які загубились у фан-зоні

Львів. 11 червня. УНІАН. Від початку єврочемпіонату правоохоронці Львівщини не допустили грубих порушень громадського порядку. Розшукали двох дітей і німецького уболівальника, а також не допустили бійки між фанатами. Про це повідомили у ВЗГ ГУМВС України у Львівській області.

Лише впродовж минулої доби, 10 червня, в офіційній фан-зоні біля Львівського Національно Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької загубились двоє діточок.

Андрій Падяк, заступник начальника Львівського міського управління міліції побачив маленьку дівчинку 5-6 років, яка плакала.

«Я підійшов до неї, заспокоїв і розпитав чому вона плаче. Дівчинка розповіла, що загубила маму й тата. Маленька пам’ятала номер мобільного телефону своєї мами. Ми знайшли батьків дівчинки, які забрали її додому», - розповів Андрій Падяк.

Того ж дня у фан-зоні батьки загубили 8-річного хлопчика, його також допомогли розшукати львівські міліціонери. Пошуки батьків тривали кілька годин.

Львівські правоохоронці розшукали вболівальника, який загубив своїх товаришів. Громадянин Німеччини так святкував перемогу своєї команди, що вирішив не повертатись до готелю, а поспати на лавочці у парку. Про його зникнення повідомили друзі, коли він не прийшов ночувати. Через декілька годин чоловіка знайшли і він повернувся до готелю.

Також правоохоронці тричі викликали медиків, щоб вони надали допомогу іноземним уболівальникам, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім цього правоохоронці не допустили бійки, яка могла виникнути у суботу, 9 червня, між російськими та українськими вболівальниками поблизу фан-зони, яка завершувала свою роботу.

До слова, у суботу, під час трансляції матчу збірних Німечини та Португалії, кореспондент "Львівського порталу" став свідком того, як у фан-зоні відбувались пошуки зниклого вболівальника-білоруса. Товариші самі не змогли впоратись і змушені були звернутись по допомогу до організаторів фан-зони. Відтак озвучення трансляції довелось ненадовго перервати, аби зробити оголошення наступного змісту: "Загубились наші білоруські друзі, яким уже потрібно поспішати на поїзд". Вочевидь історія мала успішне завершення, оскільки наступних оголошень не звучало й перегляд матчу продовжувався без переривань.

Львівський портал