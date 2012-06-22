Уряд вводить електронний реєстр пацієнтів

Київ. 22 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України вводить електронний реєстр пацієнтів замість паперових медичних карток.

Це випливає з постанови уряду від 6 червня № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».

У положенні визначається процедура створення і функціонування електронного реєстру пацієнтів, який створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.

Реєстр є єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.

Відповідно до рішення уряду, реєстр є інформаційним ресурсом Міністерства охорони здоров’я, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заклади охорони здоров’я усіх форм власності зобов’язані вносити до реєстру відомості про: фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах; заклад охорони здоров’я, в якому пацієнту надано медичну допомогу; вид наданої пацієнту медичної допомоги; лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів; згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.

Порядок ведення реєстру затверджується МОЗ. Міністерство також є розпорядником реєстру.

Володарями реєстру є заклади охорони здоров’я. Вони за наявності згоди пацієнтів на обробку їхніх персональних даних вносять інформацію до реєстру, обробляють її та забезпечують захист персональних даних, що вносяться до реєстру.

Обмін відомостями між закладами охорони здоров’я ведеться за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.