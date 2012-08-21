У Львові відбудеться загальноміське Свято вареника

Львів. 21 серпня. УНІАН. 25 серпня у Львові до Дня Незалежності відбудеться загальноміське Свято вареника, як національного продукту українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, львів’ян та гостей свята, яке 25 серпня розпочнеться о 15.00 у львівському Парку культури ім. Богдана Хмельницького, безкоштовно частуватимуть варениками і розважатимуть національною музикою.

„Вісім тисяч вареників – такою кількістю смаколиків планують пригостити гостей Свята вареника до Дня Незалежності України. Учасників свята чекають різноманітні конкурси, а також концерт за участі заслуженого артиста України Андрія Заліско, заслуженого артист України Андрія Князя, Лєни Корнєєвої, Володимира Окілка, Маріанни Ільків”, - розповів УНІАН директор студії „Магарич”, яка виступила організатором Свята вареника Андрій Бутенко.