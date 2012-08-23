Костюк вручив сертифікати Усику та Шемякіній

Львів. 23 серпня. УНІАН. Губернатор Львівської області Михайло Костюк вручив сертифікати на 125 тис. грн олімпійським чемпіонам Олександру Усику та Яні Шемякіній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, вручення сертифікатів відбулось вчора на стадіоні «Арена Львів» під час урочистого відкриття Фестивалю оркестрової української патріотичної пісні.

Сертифікати по 125 тис. грн також отримали тренери олімпійських чемпіонів.

Як зазначили в прес-службі, у відповідь на вітання Олександр Усик подарував М.Костюку боксерські руквиці – в знак поваги і шани.

Як передавав УНІАН, боксер О.Усик на ХХХ Олімпійських іграх у Лондоні здобув золоту медаль у ваговій категорії до 91 кг у поєдинку з італійцем Клементе Руссо.

Фехтувальниця Я.Шемякіна на ХХХ Олімпійських іграх у Лондоні у додатковий час з рахунком 9:8 здолала німкеню Брітту Хейдеманн і здобула золото.

1 серпня Кабмін пiдвищив розмiр премiй українським спортсменам за завоювання олімпійських медалей. За золоту медаль підняли (винагороду) зі 100 тисяч до 125 тис. дол.