На даний момент зниклими безвісти вважаються від 15 до 20 осіб.

Щонайменше 11 людей загинули в результаті зсуву у провінції Наріно на заході Колумбії, ще десятки постраждали або пропали безвісти.

Про це повідомляє Aljazeera.

За даними агентства, зсув стався після проливних дощів у сільському містечку Маллама.

Як повідомляється, щонайменше 10 осіб були поранені та від 15 до 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

В результаті були зруйновані дві будівлі.

Відзначається, що зсуви - звичайне явище в гірській Колумбії, особливо в сезон дощів.

Так, у 2017 році понад 200 людей загинули в результаті зсувів, викликаних проливними дощами, в місті Мокоа в сусідній провінції Путумайо.

Нагадаємо, щонайменше 43 людини загинули та ще 30 зникли безвісти після трьох днів сильних дощів, що викликали зсуви й раптові повені в Непалі. Понад два десятки людей отримали поранення і проходять лікування в місцевих лікарнях.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська