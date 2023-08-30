У постраждалих районах запровадили режим надзвичайної ситуації.

Приморський край в Росії буквально йде під воду. Регіон накрили сильні зливи, які тривають вже не один день.

За даними місцевих ЗМІ й Телеграм-каналів, потужні потоки води руйнують мости і дороги, а багато населених пунктів виявилися відрізаними від цивілізації.

Тільки за останні кілька днів в Приморському краї випала місячна норма опадів. Через опади близько 70 тисяч людей залишилися без електрики. Пішоходів змивало прямо під машини, а з дитячих садків довелося евакуювати дітей.

Через стихію в регіоні ввели режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Місцева влада каже, що збиток від потопу вже перевищує 7 млрд рублів.

Повінь в Примор'ї - що відомо

Буквально два тижні тому Приморський край вже страждав від "великої води". Тоді за ніч випала практично місячна норма опадів, що призвело до прориву дамби в Уссурійську.

В результаті стихії затопило десятки будівель, а вулицями в прямому сенсі "плавали" будинки. Також сильно підтопило місто Спаськ-Дальній - там у росіян назбиралося води в будинках "по пояс". Місцеві жителі розповідали, що вулицями "дрейфували" холодильники разом з іншою побутовою технікою.

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