Велика вода накрила РФ в ніч на 12 серпня.

У ніч на 12 серпня Приморський край Російської Федерації накрила "велика вода" через дощі. Сильні опади призвели до прориву дамби в Уссурійську.

Місцеві фіксують в кадр, як по їхніх домівках "дрейфують" холодильники разом з іншою побутовою технікою. Подробиці показав телеграм-канал Baza.

Так, в Приморському краї затоплені десятки будівель, по вулицях в прямому сенсі "плавають" будинки.

Також наголошується, що сильною підтопило місто Спаськ-Дальній - там у росіян назбиралося води в будинках "по пояс".

"Тут у нас плаває машина, тут - холодильник. Рівень води у нас "до пояса", - констатує місцевий.

Також у прокуратурі Приморського краю уточнили "РИА Новости", що за ніч цей регіон відзначився "рекордом": випало близько 117 міліметрів опадів на 120-130 міліметрів місячної норми.

У будівлі російського парламенту дощ "пробив" дах

Нагадаємо, 18 липня на голови депутатів Держдуми РФ "накапало" через дощ. Тоді у прокремлівській будівлі під час грози протік дах. У мережі засвітився ролик, як російські депутати під час засідання підставляють склянки й витирають серветками воду, що капає зі стелі.

Відзначимо, що в цей день Москву захлеснула повінь: по центру плавали машини. Серію відповідних роликів зняли москвичі.

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