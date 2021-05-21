Частину Греції охопили масштабні лісові пожежі. Зайнялося на околицях Афін у курортному містечку Лутракі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, вже вигоріли 20 квадратних кілометрів лісу та кілька будівель. Інформації про потерпілих наразі немає.
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Дим від полум'я накрив грецьку столицю, через що у місті погіршилася видимість. Влада вже провела негайну евакуацію чотирнадцяти сіл та трьох монастирів у горах.
До гасіння полум'я залучені сотні пожежників та авіація.
Потерпає від пожеж й іспанський острів Тенерифе, на якому полум'я охопило 400 гектарів території.
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