До гасіння пожеж залучені сотні рятувальників та авіація.

Частину Греції охопили масштабні лісові пожежі. Зайнялося на околицях Афін у курортному містечку Лутракі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, вже вигоріли 20 квадратних кілометрів лісу та кілька будівель. Інформації про потерпілих наразі немає.

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Дим від полум'я накрив грецьку столицю, через що у місті погіршилася видимість. Влада вже провела негайну евакуацію чотирнадцяти сіл та трьох монастирів у горах.

До гасіння полум'я залучені сотні пожежників та авіація.

Потерпає від пожеж й іспанський острів Тенерифе, на якому полум'я охопило 400 гектарів території.

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Автор: Катерина Лиманська