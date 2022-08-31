Жертвами стихії стали 380 дітей.

Проливний дощ і повені затопили третину території Пакистану та вбили понад 1100 осіб, у тому числі 380 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

В ООН те, що трапилося, назвали "безпрецедентною кліматичною катастрофою". Історичний потоп, викликаний незвично сильними мусонними дощами, зруйнував будинки, підприємства, інфраструктуру і посіви, торкнувшись 33 мільйонів осіб - це 15% населення всієї Південної Азії.

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Як повідомляється, в країні випало майже на 190% більше опадів, ніж в середньому за 30 років. Найбільше постраждала провінція Сінд з населенням 50 мільйонів чоловік, де випало на 466% більше опадів. Одна третина країни буквально знаходиться під водою.

Нагадаємо, на початку серпня в одному з найспекотніших і посушливих місць на Землі - Долині Смерті - сталася раптова повінь. Повінь викликали екстремальні дощі. Такого не відбувалося з 2004 року. У Долині Смерті випало 3,7 см дощу. Це понад половина річної норми опадів у найпосушливому місці Північної Америки.

Також щонайменше 28 осіб, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами в штаті Кентуккі. Повені стали другим великим лихом, що накрив Кентуккі за останні сім місяців, після декількох торнадо, що забрали життя майже 80 осіб у грудні 2021 року.

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