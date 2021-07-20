Вдень у вівторок, 20 липня, Київ накрила злива з грозою.
Як повідомляється на офіційному каналі КМДА у Telegram, на дорогах столиці чергує спецтехніка гідротехнічних служб та понад 300 дорожників.
"Усувати наслідки негоди готові 13 бригад гідрослужб та 37 бригад із ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 315 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств", - йдеться у повідомленні.
До роботи залучені і спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи.
Комунальники постійно моніторять ситуацію на дорогах та просять громадян звертатись до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" (тел: 284-74-19) у разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах.
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Нагадаємо, у середу, 21 липня в Києві весь день очікується похмура погода та суцільна хмарність.
Протягом дня очікується дощ, часом з грозою, ближче до вечора - злива. Доповнить погодну картину вітер північно-східного та північного напрямків, який дутиме зі швидкістю до 7,8 м/с.
Атмосферний тиск буде на рівні 740-742 міліметри ртутного стовпа.
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