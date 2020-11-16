Смертоносний циклон "Вамко" забрав життя 67 осіб на Філіппінах, багато районів все ще затоплені (фоторепортаж)
За словами губернатора, ця повінь - найсильніша за останні 45 років.
Число загиблих від смертоносного циклону "Вамко", який обрушився на Філіппіни в цьому році, зросла до 67, в той час як багато районів в північному регіоні, що постраждав від найсильнішої повені за більш ніж чотири десятиліття, залишаються затопленими.
Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Reuters.
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22 загиблих було зареєстровано в Кагаяні, 17 на півдні Лусона, вісім в Манілі і 20 в двох інших регіонах, заявили у Агентстві з управління стихійними лихами.
Майже 26000 будинків були пошкоджені тайфуном Vamco.
«Це найсильніша повінь за останні 45 років, - сказав губернатор Кагаяна Мануель Мамба. - Ми бачимо, що з кожним роком ситуація погіршується».
Так, шість циклонів обрушилися на Філіппіни лише за чотири тижні, включаючи "Вамко" і супертайфун "Гоні" - найпотужніший у світі в цьому році.
Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах
Супертайфун "Гоні" (місцева назва "Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.
У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.
Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.
"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.
Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.
У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.
Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.
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