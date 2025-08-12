Уже відомо про одного загиблого - чоловік отримав 98% опіків тіла.

Потужні лісові пожежі почалися в Іспанії та Португалії. За даними ВВС, у Європі триває рекордна хвиля тепла, яка й сприяє поширенню вогню.

Як повідомляється, екстремальні температури в Іспанії та Португалії збережуться щонайменше до середи - прогнозуючи до +44°C.

Пожежі вже охопили понад 1000 гектарів.

Reuters повідомляє, що пожежники локалізували полум'я недалеко від іспанської столиці Мадрида. Унаслідок цієї пожежі загинула одна людина і ще 180 довелося евакуювати. Відомо, що постраждалого чоловіка з опіками 98% тіла госпіталізували, але пізніше він помер у лікарні.

Учені стверджують, що спекотніше і сухіше літо в Середземномор'ї підвищує ризик лісових пожеж. Суха рослинність і сильний вітер призводять до швидкого поширення вогню і неконтрольованого вигоряння, іноді провокуючи вогняні вихори.

Спека в Європі

Хвилі спеки стають більш інтенсивними та небезпечними для здоров'я. Від таких хвиль спеки страждає і Європа. Останнє дослідження показало, що цього року від спеки померло втричі більше людей, порівняно з ситуацією, якби глобального потепління не було.

Близько тижня тому стало відомо, що у Франції виникла найбільша за десятиліття пожежа. На боротьбу з вогнем кинули понад 2000 осіб, а рятівні дощі очікуються тільки цього тижня.

