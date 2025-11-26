Це один із найактивніших вулканів у світі й один із шести діючих вулканів на Гаваях.

Періодичне виверження, яке майже рік засліплювало мешканців і гостей Великого острова Гаваїв, відновилося знову: вулкан Кілауеа викинув фонтани лави на висоту 122 метри. Про це пише The Independent.

За даними Геологічної служби США, розплавлена порода перебувала в кальдері на вершині Кілауеа на території Національного парку "Гавайські вулкани".

Зазначається, що це вже 37-й викид лави з Кілауеа з грудня минулого року, коли почалося нинішнє виверження.

Останньому виверженню передували спорадичні викиди і переливи, що почалися в п'ятницю. Кожне виверження тривало близько доби або менше. Між ними вулкан робив перерви щонайменше на кілька днів.

Цікаво, що в деяких випадках лавові вежі Кілауеа сягали висоти хмарочосів. Вулкан утворив такі високі фонтани почасти тому, що магма, яка містить гази, що виділяються під час підйому, виходить на поверхню через вузькі трубоподібні жерла.

Кілауеа розташований на острові Гаваї, найбільшому в Гавайському архіпелазі. Він розташований приблизно за 322 кілометри на південь від Гонолулу, найбільшого міста штату, розташованого на острові Оаху. Це один із найактивніших вулканів у світі й один із шести діючих вулканів на Гаваях.

Раніше супутникові знімки зафіксували рідкісне виверження вулкана Хайлі-Губбі в Ефіопії, що сталося 24 листопада і викинуло потужні стовпи попелу в бік Ємену та Оману. Це перша за приблизно 10 тисяч років активність цього вулкана, що дає вченим унікальну можливість дослідити об'єкт, який вважався повністю сплячим.

