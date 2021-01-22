Українців попередили про штормовий вітер у західних областях

10:08, 22 січня 2021
75

Швидкість поривів вітру сягатиме 20 м/с.

В західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с / фото Reuters
В західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с / фото Reuters

Сьогодні у західних регіонах України очікується штормовий вітер з поривами до 20 м/с.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик

Температура у західній та південній частині вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. У Луганській області  місцями засніжене", - розказали в агентстві.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: вітерУкравтодорпогода в Українісильний вітер
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-3°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
52 %
746 мм
7.0 м/с
3 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся