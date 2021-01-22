Українців попередили про штормовий вітер у західних областях
Швидкість поривів вітру сягатиме 20 м/с.
Сьогодні у західних регіонах України очікується штормовий вітер з поривами до 20 м/с.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".
"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в Карпатах та на Закарпатті очікується невеликий дощ з мокрим снігом.
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Температура у західній та південній частині вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.
"Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. У Луганській області місцями засніжене", - розказали в агентстві.
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