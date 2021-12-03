Рятувальникам від самого ранку надходять повідомлення про наслідки негоди.

На Закарпатті через негоду падають дерева та почалися підтоплення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

Як повідомляється, рятувальникам від самого ранку почали надходити повідомлення про негативні наслідки, викликані негодою. Наразі йдеться про локальне підтоплення та кілька повалених дерев.

Зокрема, у селі Колочава Хустського району через погіршення погодних умов відбулося підняття ґрунтових вод, внаслідок чого було підтоплено культурно-мистецький центр "Амфітеатр".

Крім цього, зафіксовано чотири випадки падіння дерев. "В усі місця направлено пожежно-рятувальні підрозділи для розкряжування деревини", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні та завтра на Закарпатті очікується затоплення деяких сільгосп угідь та дороги Шаланки - Великі Ком’яти.

Зокрема, затоплення очікуються в районі сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком’яти, Малі Ком’яти.

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Автор: Катерина Лиманська