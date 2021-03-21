Нещасний випадок стався у Сальвадорі. Серфінгістка Кетрін Діас проводила тренування у відкритому морі, і раптово зіпсувалася погода. Внаслідок бурі почала бити блискавка, яка влучила у спортсменку. Смерть настала миттєво.
Кетрін була сестрою президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса. Дівчина готувалася до відбіркових змагань з серфінгу, де розіграються ліцензії на Олімпіаду-2020, що пройде цього літа в Токіо.
Указ про залучення серфінгу в олімпійську програму був ухвалений на 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету ще у 2016 році. Перші комплекти нагород розіграють в Токіо.
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