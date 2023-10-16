Атмосферний фронт зумовить значне зниження температури повітря найближчими днями.

Тиждень для українців розпочнеться похолодання з дощами, тому варто підготуватися до значного зниження температури та опадів.

Про це заявила синоптикиня Наталія Голеня в інтерв'ю для NV. За її прогнозом, прийдешній тиждень буде вологим. Подекуди пройде мокрий сніг.

"Ми матимемо в понеділок зниження температури, похолодання, десь вже ближче до норми, яка в цей період. Тобто максимальні температури будуть десь у межах 6−11, 12, на півдні - до 15 градусів. Так, ми повернемося ближче до осені, з понеділка, але температурний фон буде близький до норми, як на цю пору. Вдень температура близько 10 здебільшого, вночі - 1−6, 2−7 тепла. Але не слід розслаблятися, оскільки погода готує нам ще подальше зниження, і за сьогоднішніми розрахунками воно швидше буде десь на 20−22 жовтня, знову ж з півночі зайде холодне повітря арктичного походження і ще буде зниження температури. Вночі вже до плюс-мінусів, тобто +3−3 градуси, А денна температура також буде 1−7 тепла, хіба що на півдні до 10", - зазначила синоптикиня.

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За прогнозом експертки, у понеділок над країною проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються на дощі. 17−18 жовтня на північ, схід, центр чекає нова порція прохолоднішого повітря, знову ж таки можна очікувати на дощі. 20−21 жовтня атмосферний фронт зумовить дощі, а, можливо, вище 21−22 в північних, центральних і східних областях місцями і з мокрим снігом.

"Але не можна сказати, що це аномалія, вже остання декада жовтня, це майже звичайне явище, досить часу, що в Україні ми вже очікуємо на сніг. А на високогір'ї Карпат сніг може бути набагато раніше". - додала синоптикиня.

Погода 16 жовтня

Початок тижня в Україні буде холодним і дощовим. Практично по всій країні, крім деяких західних і північних областей, пройдуть дощі, місцями сильні, а температура істотно знизиться. Детальніше про це читайте у прогнозі УНІАН.

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