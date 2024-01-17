Негода, за даними синоптиків, триватиме і в четвер, 18 січня.

Крижаний дощ у Центральній і Південній Німеччині призупинив сотні рейсів і обмежив рух поїздів. Про це повідомляє Reuters.

За даними інформагентства, в аеропорту Франкфурта 570 з 1047 запланованих прильотів і вильотів довелося скасувати. Ще понад 250 рейсів довелося скасувати в аеропорту Мюнхена, а аеропорт в південному місті Саарбрюккен повністю припинив роботу.

Метеослужба попереджає про крайній ризик ожеледді і сильного снігопаду в постраждалих регіонах. Негода, за прогнозами, протримається мінімум до четверга, 18 січня.

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Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn також попередив про затримки і скасування рейсів через зимову погоду і заявив, що обмежує максимальну швидкість своїх високошвидкісних поїздів ICE до 200 кілометрів на годину в якості запобіжного заходу.

За повідомленнями The New York Times, десятки шкіл в Баварії також скасували заняття або перейшли на дистанційне навчання.

Близько тисячі туристів застрягли в горах Китаю - що відомо

У Китаї тисяча туристів виявилися відрізаними від світу через безліч лавин, який завалили підходи до села, де вони знаходяться. Рятувальники вже кілька днів намагаються розчистити прохід до людей, проте це їм не вдається через величезну кількість снігу, каміння та гілок. "Ми вже бачили такий сильний снігопад раніше, але ми не бачили такої високої частоти сходження лавин", - кажуть чиновники.

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