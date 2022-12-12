Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

В понеділок, 12 грудня, у Львові не курсують трамваї та тролейбуси.

Як повідомили у Львівській міській раді, на автобусні маршрути сьогодні випустять більше транспортних засобів.

Припинення курсування електротранспорту пов’язано із обледенінням трамвайної та тролебусної електромережі, а також численними поривами контактної мережі внаслідок падіння дерев,

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"Аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють у посиленому режимі, щоб відновити рух трамваїв та тролейбусів у місті", – наголосили у комунальному підприємстві.

Негода у Львові

Напередодні УНІАН повідомляв, що на заході України погіршиться погода. У неділю, 11 грудня, у Львові через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок впало більше сотні дерев. Через падіння гілок дерев було пошкоджено автомобілі та електромережі.

В понеділок, 12 грудня, за прогнозом у Львові буде невелика хмарність. Вночі -4°, вдень -2°, сніг.

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