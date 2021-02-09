У Миколаєві центральна площа перетворилася на ковзанку, нею катаються на ковзанах (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому по площі катається чоловік у ковзанах, з хокейною ключкою.

Соборна площа Миколаєва минулого вечора виглядала так / скріншот з відео

У Миколаєві центральна Соборна площа повністю вкрилась кригою.

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У місцевих Telegram-каналах і соцмережах з'явилося відео того, як площею катається чоловік в ковзанах, з хокейною ключкою. Ймовірно ролик був знятий ввечері 8 лютого.

Соборну площу в Миколаєві прозвали "сірою", оскільки кілька років тому її виклали плиткою.

Примітно, що в період Новорічних свят на площі діяла справжня ковзанка.

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