Крім пилу, в Україну несеться дим від масштабних лісових пожеж в РФ.

Значна кількість пилу з Каспію наближається до Луганщини. Наразі супутник фіксує потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Але крім неї, в Україну несеться дим від масштабних лісових пожеж в РФ.

"Буря вже наближається до Луганщини і також сприятиме поширенню значної кількості пилу, що осідатиме в Україні. У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок", – інформує Укргідрометцентр.

Як зазначається, пил, що потрапив в Україну сьогодні вранці, поширюється на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини зі сходу. Водночас у повітрі є відчутний запах диму, що прийшов з півночі.

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В Укргідрометцентрі пояснили, чому комбінуються ситуації з забруднення пилом та димом. Так, біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північного-сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу.

"Тому обидва чинники забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів", – зазначають у гідрометцентрі.

Своє чергою, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляють, що погіршення якості повітря також спричинене масштабними лісовими пожежами, які наразі вирують в РФ. Суміш продуктів горіння перенесено південно-східним вітром на територію України.

Наголошується, що така ситуація з атмосферним повітрям утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Щодо пилової бурі, у Міндовкілля звертають увагу, що вона викликає кілька проблем. Перш за все, візуально помітна імла або туман, що утворюється від пилових частинок, погіршує видимість на дорогах і може впливати на безпеку руху. Крім того, пилові частинки мають негативний вплив на здоров’я населення. Дрібнодисперсний пил (PM2.5 і PM10) легко проникає в дихальні шляхи людини і може викликати подразнення, особливо у людей із хронічними захворюваннями легенів, астмою або алергією.

Під час пилової бурі слід уникати перебування на відкритому повітрі, особливо це стосується людей з проблемами дихання. Рекомендується тримати вікна зачиненими та використовувати очищувачі повітря в приміщеннях. Також необхідно носити захисні маски або респіратори, якщо необхідно виходити на вулицю. Водіям варто бути особливо обережними через знижену видимість на дорогах.

Пилова буря в Україні

Сьогодні вдень Київська міська держадміністрація попередила, що в місті погіршився стан повітря.

В Гідрометцентрі інформували, що до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Повідомлялось, що цей дрібний пил осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

У відомстві прогнозували, що на територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня. Вдень у повітрі столиці фіксували підвищену концентрацію пилу в кількох районах.

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