В Європі через посуху на поверхні річок стали з'являтися "голодні камені", що віщують неврожай і голод.

В річках Європи через рекордну посуху побачили так звані "голодні камені", на яких в колишні століття робили позначки критично низького рівня води в річках.

Про це повідомляє Нідерландська газета NU.

"Плач, коли бачиш мене", - це можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі. Повідомлення є попередженням з минулого: раніше дуже низький рівень річок був ознакою неврожаю і голоду. "Голодні камені" також були виявлені на сухих ділянках русла річки Рейн.

Як повідомляється, в деяких європейських країнах існує традиція: позначати камінням низький рівень води. Наприклад, в Німеччині відомо 27 таких каменів, більшість з них в річці Ельба.

Одні камені висихають кожні кілька років, інші бачили лише кілька разів. Найстаріша відома згадка про дуже низький рівень води відноситься до 1417 року. Вона була знайдено в річці Шпреє недалеко від Берліна. "Голодні камені" також бачили в Рейні і його притоках, аж до Шаффхаузена в Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН раніше, посуха в Європі цього року може стати найгіршою за останні 500 років і призвести до трагедії. Найбільшу річку Франції Луар місцями вже можна перейти вбрід.

Тим часом пожежі в Європі наближаються до рекордного показника: вже вигоріло 660 тисяч гектарів. За даними Politico, Іспанія, Румунія та Португалія найбільше постраждали в ЄС від пожеж. Оскільки сезон пожеж далекий від завершення, фахівці попереджають, що в цьому році може бути встановлений новий сумний рекорд.

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