Синоптикиня Наталка Діденко радить пішоходам придбати світловідбивні стрічки, бо через похмуру погоду видимість обмежена.

Попри те, що на календарі вже зима, на вулиці триває синоптична осінь. Про це у Фейсбук написала синоптикиня Наталка Діденко.

Вона повідомила, що 3 грудня в Україні переважатиме хмарна волога погода.

Дощі пройдуть на півночі, у центральних областях, на півдні України.

На заході та сході також буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря без змін, максимально +4+8, на півдні +8+12 градусів.

У Києві 3 грудня місцями також пройде дощ. Вдень температура очікується на рівні +5+7 градусів.

"Словом - парасолі, каптури, міцне взуття, яскраві кольори на себе, квіти додому, калачики цвітуть цілий рік, хлорофітум для котів зеленіє. Світловідбивні стрічки - особливо на дітей. І робити гарні фото у японському стриманому стилі", - написала Діденко.

Якою буде погода у грудні

Нагадаємо, що грудень очікується теплий. Синоптики прогнозують середньомісячну температуру вищу за кліматичну норму щонайменше на два градуси. У першій декаді місяця дощітиме мало, погода буде переважно туманною.

Перший тиждень грудня зберігатиметься тепла та волога погода, з туманами, але без значних опадів. Згідно із прогнозом повітряні потоки будуть досить слабкі - інтенсивністю всього 3-8 м/c, але переважатимуть вони переважно з південного сходу та сходу.

Загалом синоптики сповістили, що погода у грудні буде контрастною. Це одзначає, що у частині регіонів будуть морози, а у частині навпаки – буде аномальне тепло. При цьому снігу поки що очікувати не варто.

