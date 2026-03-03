СЗЧ використовують для переведення в іншу частину: Паліса відповів, чи це правда

Сервіс "Армія+" працює ефективно, хоча можуть бути окремі проблемні випадки.

Самовільне залишення частини (СЗЧ) пов’язано з намаганням уникнути мобілізації, а не для переведення в іншу частину, хоча кожен випадок – індивідуальний.

Про ситуацію із СЗЧ та переведеннями військовослужбовців Радіо Свобода розповів заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса.

Паліса зазначив, що не хотів би розглядати СЗЧ як спосіб переміщення між військовими частинами. За його словами, кожен випадок є індивідуальним, адже в кожного військового свої мотиви.

Водночас, за статистикою, основна частина тих, хто вдається до СЗЧ, робить це не через конфлікти з командирами. За його оцінкою, значна кількість таких випадків пов’язана саме з ухиленням від мобілізації.

Він звернув увагу, що відсоток СЗЧ безпосередньо на передовій є вкрай низьким порівняно з показниками у навчальних центрах та інших небойових підрозділах. Саме тому він схильний розцінювати випадки самовільного залишення частини поза бойовими підрозділами передусім як спосіб уникнення мобілізації:

"Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації. Тому що відсоток СЗЧ на передньому краї надзвичайно малий. Порівняно з цифрою здійснення СЗЧ з навчальних центрів, до прикладу, і таке інше.

Коментуючи проблему переведень, Паліса зауважив, що процес переміщення військовослужбовця з однієї частини до іншої, особливо з бойової до тилової або підрозділу забезпечення, завжди є індивідуальним рішенням.

Він також зазначив, що, за наявною у нього інформацією, сервіс "Армія+" загалом працює ефективно, хоча визнав, що можуть бути окремі випадки, коли система не спрацьовує належним чином.

Щодо обмеженого доступу до статистики з мобілізації та СЗЧ, Паліса пояснив, що це зумовлено військовою необхідністю. За його словами, в умовах війни було б нерозумно оприлюднювати дані, які можуть полегшити противнику аналіз і планування.

Водночас він повідомив, що протягом останніх 8 місяців зберігається позитивна динаміка мобілізації. Показники СЗЧ, за його словами, залишаються приблизно на сталому рівні, хоча на них впливають сезонні коливання.

Ротація на передовій

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса також розповів, що покращення ситуації з ротацією військових на передньому краї можливе в середині чи в кінці весни.

Він зазначив, що ротації на передовій - дуже складна ситуація, тому що є проблеми з поповненням особового складу.

