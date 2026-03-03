Іран може допомогти Росії з грошима для війни проти України

Ціни на нафту можуть стрибнути до 90-100 доларів за барель.

Загроза зі сторони Ірану для танкерів, що проходять через Ормузьку протоку, сприяє значному підвищенню світових цін на нафту. Якщо вартість "чорного золота" і надалі зростатиме, то це може призвести до зростання нафтогазових доходів РФ в довгостроковій перспективі.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 березня зазначають, що ціни на нафту марки Brent в понеділок досягали 82,37 долара за барель, порівняно з 73 доларами на момент закриття ринку 27 лютого. На момент написання звіту вартість нафти марки Brent становила близько 78 доларів за барель.

У звіті також вказано, що повідомлення про іранські удари по кількох нафтових танкерах, пов’язаних з США та Великою Британією, а також погрози Корпусу вартових ісламської революції суднам, які проходять через (Ормузьку) протоку, призвели до скорочення судноплавства в Перській затоці щонайменше на 33% станом на 1 березня. Аналітики очікують, що ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростати в найближчі дні через на ситуацію на Близькому Сході.

"Різні прогнози передбачають стрибок цін до 90-100 доларів за барель", - зазначається у звіті

ISW нагадує, що Росія використовувала нафтогазові доходи для фінансування війни проти України. Але доходи від енергоносіїв неухильно знижувалися протягом 2025 року, і російська влада очікує, що вони продовжать падати у 2026-му.

"Стабільно високі ціни на нафту можуть підтримати економіку Росії і дозволити їй фінансувати війну в Україні в середньостроковій перспективі. Однак малоймовірно, що Іран зможе успішно і безстроково блокувати Ормузьку протоку достатньо довго, щоб Росія отримала довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", - підсумували аналітики.

2 березня ціни на нафту зросли через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці, через яку транспортується 20% світового споживання нафти.

Пізніше Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Корпус вартових ісламської революції повідомив, що Тегеран обстрілюватиме всі судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку.

