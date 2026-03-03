Forbes розкрив, які три вигоди може отримати Путін від війни на Близькому Сході

Йдеться не лише про зростання цін на нафту.

На перший погляд, може здатися, що США та Ізраїль стануть основними країнами, які отримують переваги внаслідок війни в Ірані, тоді як РФ ще більше маргіналізується, однак на практиці це не так. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що РФ вже втратила значний вплив у регіоні після падіння режиму Асада в Сирії. І падіння Ірану може призвести до того, що Москва втратить весь свій вплив у регіоні. Також це може призвести до втрат інвестицій Кремля, включаючи багатомільярдний залізничний маршрут між Росією та Іраном, а також угоду на 25 мільярдів доларів щодо будівництва чотирьох ядерних реакторів на півдні Ірану.

Втім, пишуть журналісти, Росія наразі вже не залежить від Ірану. Зокрема Тегеран став безцінним для Москви на початку її повномасштабного вторгнення в Україну, коли Іран передавав Shahed Росії. Однак з 2023 року РФ почала самостійно виробляти ці БПЛА. Також Іран консультував Москву в питаннях обходу санкцій на нафтову інфраструктуру, однак наразі Росія вже має власні альтернативні мережі збуту.

Натомість журналісти відзначають три причини, чому війна між США та Іраном може бути вигідна Путіну. І перша з них – це зростання цін на нафту. Видання нагадує, що через Ормузьку протоку проходить 20% світового експорту нафти та газу. І її закриття може вплинути на ціни на енергоносії. Що дозволить Кремлю фінансувати війну проти України.

Друга причина полягає в тому, що Іран на тлі війни ще більше потребуватиме російської зброї. З 1979 року Москва імпортує третину від усіх закупівель зброї Іраном. І це може забезпечити їй додатковий дохід.

Третя перевага від бойових дій для Москви полягає в тому, що США витрачає на них значні ресурси, зокрема критично важливі боєприпаси, як от перехоплювачі PAC-3 MSE для систем Patriot та ракети APKWS, що використовуються для протидії "Шахедам". І таке виснаження підірве здатність США надавати військову підтримку Україні, що також вигідно РФ.

"Хоча може здаватися, що Росія більше втрачає, ніж виграє від нападу Трампа на Іран, Кремль знайшов способи максимально використати глобальну нестабільність. Замість того щоб бути осторонь, Москва може знову адаптуватися та підстрахуватися, використовуючи безлад для досягнення своїх ширших стратегічних цілей", – зазначає видання.

Наслідки війни на Близькому Сході

Раніше про наслідки війни в Ірані розповів Володимир Зеленський. Він зазначив, що в цьому є негативні моменти, повʼязані з витратою ракет для ППО. Водночас він зауважив, що це має й переваги, оскільки всі зрозуміли, що РФ не є гарантом безпеки.

Водночас президент зазначив, що внаслідок війни на Близькому Сході поки що невідомо, чи відбудуться мирні переговори між Україною, РФ та США в період з 5 по 8 березня в Абу-Дабі. За його словами, наразі ніхто цю зустріч не скасовував.

