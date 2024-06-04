Грози, дощі та шквали: де завтра в Україні очікується негода (карти)

У більшості районів Лівобережжя прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.

Завтра в Україні синоптики прогнозують теплу, але нестійку погоду з грозами та шквалами.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Україні хмарно з проясненнями, по всій території очікуються короткочасні дощі.

"5 червня в Україні, крім більшості районів південного сходу та півдня, грози, вдень у більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

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Лише вночі на південному сході, вдень на півдні країни буде без опадів.

Вітер буде південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, у південно-східній частині до 22°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°. На решті території прогріється до 27-32°, в Криму до 35°.

На високогір'ї Карпат вночі буде 8-13°, вдень 15-20°.

Погода в Україні - прогноз синоптика

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра, 5-го червня, в Україні очікується +25+29 градусів, на сході та півдні до +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+25 градусів.

Прогнозуються короткочасні дощі з грозами на заході, півночі та північному сході.. При грозахможливі шквали та град. На решті території України, зазначає Діденко, буде без істотних опадів.

Далі на тижні буде тепло, періодично грощові дощі проходитимуть на заході та півночі, подекуди в центрі. А от з наступного понеділка, з 10-го червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та більшості центральних областей України.

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