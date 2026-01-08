Значний сніг і хуртовини: українців попередили про складні погодні умови 9 січня (карта)

Завірюхи накриють більшість областей країни.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Значний сніг і хуртовини: очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, значні дощі з мокрим снігом очікуються у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

"Штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи: накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області", - йдеться у повідомленні.

Також очікується ожеледиця на дорогах більшості областей України, буде дуже слизько – оголошений І рівень небезпеки.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!" - попередили в ДСНС.

Ускладнення руху через погоду

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, через сніг та ожеледицю в Україні в ряді регіонів ускладнений рух на дорогах. Рятувальники допомагають громадянам.

Зокрема, на Рівненщині через негоду на трасі Київ–Чоп визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації й закликають громадян не вирушати без потреби в далекі поїздки.

