'Можеш вдарити по Мозирю': на початку війни Лукашенко зробив дивну пропозицію Зеленському

За словами президента, Україна не стала завдавати ударів по території Білорусі, щоб не давати приводу для відкритої війни.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому після початку повномасштабного вторгнення Росії було прийнято рішення не завдавати ударів по об'єктах в Білорусі, хоча звідти заходили російські війська.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для незалежного білоруського видання "Зеркало".

"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники [Росії] і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозирю, по [нафтопереробному] заводу, що там знаходиться". Зі своєю командою ми обговорювали це – всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки цього і чекав – щоб ми нанесли в той момент удари. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напрямку білоруси могли б заходити своїми військами", – заявив Зеленський.

При цьому, за словами президента України, мова не йде про те, що у Збройних сил Білорусі були великі сили або можливості.

"Але тим не менше. Ми повинні були б думати, як захищатися з цього боку", - додав Зеленський.

Як вважає президент України, росіяни втягували Білорусь у війну тільки з однієї причини. "Коли вони тиснули на нас на сході, і там було головне зосередження їхніх військ, то хотіли розтягнути наші сили [на лінії фронту]. І одна з ідей була, щоб білоруси якоюсь живою силою почали заходити [на територію України], нас лякати. У цьому випадку, безумовно, ми повинні були б відреагувати і перекинути якусь частину військ. І послабили б схід", - упевнений президент.

Разом з тим, Зеленський зазначає, що російський диктатор Володимир Путін зараз просто використовує білоруську територію.

"Ну, а Лукашенко - я не знаю, чи можна це назвати тупиком, тому що він не контролює нічого або надає можливість цього. Йому здається, що його, скажімо так, новий етап відносин з американцями дає йому якусь там, знаєте, недоторканність. Ні", - додав Зеленський.

По-перше, як вважає президент України, у Лукашенка немає недоторканності в його країні, і народ повинен розуміти, що його втягують у війну.

По-друге, як зазначає Зеленський, американці роблять те, що потрібно їм, – звільняють тих чи інших політв'язнів.

"Я не знаю деталей про цих людей, але сам факт, що вони виходять з в'язниць – це позитив. Американці це роблять. На яких умовах [вони спілкуються] з Лукашенком – чесно кажучи, на жаль, якщо це пов'язано виключно зі зняттям тих чи інших санкцій або намірами [їх зняти], – ну не можна просто так прощати, на мій погляд", – сказав Зеленський.

При цьому президент України підкреслює, що "це фантазії Лукашенка, що йому допоможуть, якщо він буде продовжувати втягуватися в цю війну".

Розміщення "Орешника" в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський попереджає білорусів, щоб ті не допустили втягування Росією їхньої країни у війну проти України, оскільки Україна готова задіяти всі інструменти, щоб не допустити можливості запуску ракет типу "Орешник" з Білорусі.

