'Можеш вдарити по Мозирю': на початку війни Лукашенко зробив дивну пропозицію Зеленському

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому після початку повномасштабного вторгнення Росії було прийнято рішення не завдавати ударів по об'єктах в Білорусі, хоча звідти заходили російські війська.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю для незалежного білоруського видання "Зеркало".
"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники [Росії] і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозирю, по [нафтопереробному] заводу, що там знаходиться". Зі своєю командою ми обговорювали це – всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки цього і чекав – щоб ми нанесли в той момент удари. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напрямку білоруси могли б заходити своїми військами", – заявив Зеленський.
При цьому, за словами президента України, мова не йде про те, що у Збройних сил Білорусі були великі сили або можливості.
"Але тим не менше. Ми повинні були б думати, як захищатися з цього боку", - додав Зеленський.
Як вважає президент України, росіяни втягували Білорусь у війну тільки з однієї причини. "Коли вони тиснули на нас на сході, і там було головне зосередження їхніх військ, то хотіли розтягнути наші сили [на лінії фронту]. І одна з ідей була, щоб білоруси якоюсь живою силою почали заходити [на територію України], нас лякати. У цьому випадку, безумовно, ми повинні були б відреагувати і перекинути якусь частину військ. І послабили б схід", - упевнений президент.
Разом з тим, Зеленський зазначає, що російський диктатор Володимир Путін зараз просто використовує білоруську територію.
"Ну, а Лукашенко - я не знаю, чи можна це назвати тупиком, тому що він не контролює нічого або надає можливість цього. Йому здається, що його, скажімо так, новий етап відносин з американцями дає йому якусь там, знаєте, недоторканність. Ні", - додав Зеленський.
По-перше, як вважає президент України, у Лукашенка немає недоторканності в його країні, і народ повинен розуміти, що його втягують у війну.
По-друге, як зазначає Зеленський, американці роблять те, що потрібно їм, – звільняють тих чи інших політв'язнів.
"Я не знаю деталей про цих людей, але сам факт, що вони виходять з в'язниць – це позитив. Американці це роблять. На яких умовах [вони спілкуються] з Лукашенком – чесно кажучи, на жаль, якщо це пов'язано виключно зі зняттям тих чи інших санкцій або намірами [їх зняти], – ну не можна просто так прощати, на мій погляд", – сказав Зеленський.
При цьому президент України підкреслює, що "це фантазії Лукашенка, що йому допоможуть, якщо він буде продовжувати втягуватися в цю війну".
Розміщення "Орешника" в Білорусі
Як повідомляв УНІАН, Зеленський попереджає білорусів, щоб ті не допустили втягування Росією їхньої країни у війну проти України, оскільки Україна готова задіяти всі інструменти, щоб не допустити можливості запуску ракет типу "Орешник" з Білорусі.