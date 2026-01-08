Україну замітає снігом: в ДСНС розповіли про ситуацію на дорогах (фото, відео)

вже зарнку отримано 128 викликів про ДТП, з яких 29 - з потерпілими.

Через сніг, ожеледицю в Україні в ряді регіонів ускладнений рух на дорогах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники у регіонах уже допомагають громадянам. Зокрема, на Рівненщині через негоду на трасі Київ–Чоп визволяли автівки зі снігових заметів. "На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там "швидка" не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу", - сказано в повідомленні

Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації. При цьому закликають громадян не вирушати без потреби в далекі поїздки, але якщо все-таки це необхідно, то у багажнику має бути:

лопата і тросс, щоб визволитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;

зв’язок – павербанк й офлайн-карти.

"Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома", наголошують в ДСНС.

Як повідомляла Національна поліція України, з початку доби і до 09:00 було отримано128 викликів про ДТП, з яких 29 викликів з потерпілими, є травмовані.

Зазначають, що триває обмеження для руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст.

В той же час обмеження на в'їзди у міста не запроваджені.

Поїзди в Україні затримуються через негоду - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сильні снігопади спричинили затримки потягів на західному напрямку.

"Укрзалізниця" зазначила, що на західній Україні спостерігаються складні для руху погодні умови. Сказано, що до України дійшов циклон, який рухатиметься насамперед через Чернівецьку та Івано-Франківську області: ожеледиця, хуртовини, значні опади, зниження температури – загалом складні погодні умови для руху.

Загалом, за даними перевізника, була затримка 66 поїздів, серед яких є рейси як внутрішнього, так і міжнародного сполучення. Найбільше запізнюються два поїзди - трохи більше трьох годин.

