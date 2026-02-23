Те, як світ реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед, - Буданов

За його словами, Україна свою позицію сформувала чітко: відповідальність - неминуча, справедливість - системна і безпека - зрештою надійна.

Світ зараз перебуває в нестабільності, і те, як він реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Justice Conference сьогодні в Києві.

За його словами, справедливість - це інструмент стримування, що системно зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою.

Керівник ОП підкреслив, що світ зараз перебуває в стадії нестабільності.

"І те, як він реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед. Правила для всього світу", - сказав він.

Буданов стверджує, що Україна свою позицію сформувала чітко: відповідальність - неминуча, справедливість - системна і безпека - зрештою надійна.:

"Хочу нагадати нам всім, запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри і нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України. Сильна українська армія - це запорука стабільності, правди, справедливого миру в Україні і з рештою в світі".

Війна в Україні - заяви Буданова

Як повідомляв УНІАН, Буданов заявив, що перемовини щодо досягнення миру йдуть непросто, але ми рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

За словами Буданова, увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення кривавої російської агресії.

Буданов підкреслив, що завдяки дипломатичнии зусиллям та підтримці наших партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, ми крок за кроком наближаємось до результату.

