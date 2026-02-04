Україна зможе подвоїти свій ВВП: Рубіо назвав терміни

На його думку, досягти такого показника Україна зможе за допомогою правильних економічних кроків.

Україна має великий економічний потенціал і здатна може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає "Новини Live".

"Критичні мінерали - це частина економічного процвітання країни та її майбутнього. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси для відбудови", - сказав він.

Рубіо наголосив, що Україна має величезний економічний потенціал і може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття "за допомогою правильних економічних кроків".

"І ми вважаємо це частиною тривалого миру. Тож багато роботи і планування вже зроблено заздалегідь. Сподіваємось, це вдасться реалізувати одразу після завершення війни", - додав держсекретар США.

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України в 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. За словами голови НБУ Андрія Пишного, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв та нарощуванню бюджетних видатків. Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році - до 1,8%.

За попередніми оцінками, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 2,2%. Як зазначила директорка Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова, зростання ВВП було дещо меншим, ніж очікували в уряді, але в цілому економіка вчергове продемонструвала стійкість.

