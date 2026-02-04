Путін висловив готовність до подальшого братання з Китаєм

Він переконаний, що співробітництво РФ і Китаю стабілізує світ.

Зовнішньополітична зв’язка Москви і Пекіна лишається стабілізуючим фактором. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Sky News.

"В умовах зростаючої турбулентності у світі, зовнішньополітична зв’язка Москви і Пекіна лишається важливим, стабілізуючим фактором. Готові продовжувати найтіснішу координацію по глобальних і регіональних сюжетах як на двосторонньому треку, так і на міжнародних майданчиках - в ООН БРІКС, Шанхайській організації співробітництва та інших, де російсько-китайський тандем грає ключову роль", - заявив він.

Співпраця РФ і Китаю

Як повідомлялося, нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв ні на кого не нападати. Він заявив, що Китай ніколи не розпочинав війни та не окупував жодного сантиметра території іншої держави. І на тепер цілі розвитку Китаю абсолютно мирні.

"Китай завжди дотримувався шляху мирного розвитку, ніколи не розпочинав війни та не окупував жодного сантиметра території іншої країни. Незалежно від того, наскільки Китай розвиватиметься, він ніколи не загрожуватиме іншим країнам", - заявив лідер КНР на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

А в листорпаді минулого року Сі Цзіньпін заявив, що має намір розширити економічні зв'язки з Росією. Він виокремив такі галузі, як енергетика, сільське господарство, аерокосмічна промисловість, цифрова економіка та екологічно чистий розвиток, у яких країни можуть розвивати співробітництво і стимулювати нові двигуни зростання.

У спільному комюніке країни погодилися "зміцнювати співробітництво у всіх сферах і адекватно реагувати на зовнішні виклики". Росія також підтвердила свою прихильність принципу "єдиного Китаю" і протидію "незалежності Тайваню".

