'Це кінець': у росіян по всьому фронту 'лягли' термінали Starlink

Досі окупанти активно використовували "Старлінки" не тільки на дронах, але і як звичайний військовий зв'язок.

У російських окупантів по всьому фронту відключилися термінали супутникового зв'язку Starlink. Про це масово повідомляють у своїх телеграм-каналах російські навколовійськові блогери.

"По всьому фронту відвалилися "старлінки". Ось тобі і хвалений, американський зв'язок... Ну повертаємося до альтернативного зв'язку значить. Ілон Маск – [нецензурна лайка]", – пише блогер "Тринадцатый".

Блогер Alex Parker Returns охарактеризував ситуацію просто: "Це кінець".

"По всьому фронту "лягли" Старлінки. У противника теж", – пише Володимир Романов.

Його колега по Z-табору Кирило Федоров зазначає, що найближчим часом українці пересядуть на "білі списки" допущених до роботи терміналів, а ось росіянам "треба щось придумувати", бо "аналогів немає".

"Щодо повідомлень про масові відключення терміналів Starlink по всій лінії фронту і на прикордонних територіях. Альтернативи даному супутниковому інтернету в лавах ЗС РФ просто не існує, і багато що, в тому числі бойове управління, було зав'язане на ньому і все сприймалося як даність", – констатує "Военный обозреватель".

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", який веде свій блог в Телеграм, підтверджує, що обмеження по Starlink можуть стосуватися і українських військових, які не встигли внести свої термінали в "білий список".

"В цілому старлінки працюють, але йдуть перебої з терміналами в деяких користувачів. Відверто кажучи, немає чіткої статистики, адже полягали навіть деякі старлінки, котрі подавались [на внесення у білий список], а неподані працюють собі в далі, тому реєструємо тарілочки, чекаємо декілька днів, коли буде зрозуміло дієва та вся історія чи ні", - додав офіцер.

Радник міністра оборони України, волонтер та блогер Сергій Стерненко пророкує росіянам великі проблеми після відключення "ворожого" зв'язку.

"Противник повідомляє про масове відключення Starlink в російських підрозділах на фронті. Якщо це дійсно так, то українська армія поверне собі перевагу в зв'язку, а у ворога буде ряд проблем з управлінням військами на тактичному рівні", – пише він.

Блокування Starlink

Як писав УНАН, наприкінці січня, на тлі все більш активного використання терміналів Starlink у російських ударних дронах, компанія SpaceX почала реалізовувати комплекс заходів щодо відрізання росіян від цього супутникового зв'язку. Спочатку було реалізовано рішення, яке блокувало термінал, якщо він переміщається зі швидкістю вище 90 км/год. Це виключило можливість використання Starlink на дронах.

Пізніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні буде створено "білий список" терміналів Starlink. Тільки термінали з цього списку зможуть працювати на території нашої країни. Військових і цивільних проінструктували, як внести свій термінал до цього списку.

