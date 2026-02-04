Графіки на 5 лютого: коли вимикатимуть світло

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак.

У четвер, 5 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомлені.

Відео дня

Також в "Укренерго" вчергове закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень для Львівщини

У Львівській області електроенергію завтра вимикатимуть не у всіх чергах споживачів. У групах 1.1, 3.1, 4.1, 5.2, та 6.1 світло буде весь день. У решті черг буде одне відключення на добу довжиною 3,5 години.

Графіки відключень у Дніпропетровській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключень для Дніпропетровщини. У всіх чергах завтра вимикатимуть електроенергію три рази за добу. Відключення будуть тривалими, світло у деяких споживачів буде сумарно лише три години на день.

Матеріал буде доповнюватися...

Ситуація в енергетиці – останні новини

Як писав УНІАН, внаслідок атак російських окупантів жителі Києва ще цілий місяць матимуть до 6 годин світла на добу, розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Причина таких жорстких обмежень – руйнівні удари ворога по ключових вузлах магістральної енергосистеми, підстанціях "Вінницька 550" та "Київська 750". Ці об’єкти критично важливі і забезпечують передачу електроенергії між регіонами та стабільну роботу енергосистеми України в цілому.

Вас також можуть зацікавити новини: