Україна незабаром отримає кошти від заморожених активів Росії: Euroclear назвав суму

Європейський депозитарій Euroclear планує незабаром спрямувати до фонду підтримки України 1,4 млрд євро з процентних доходів від заморожених активів РФ.

"На сьогоднішній день Euroclear внесла приблизно 5 мільярдів євро до Європейського фонду для України. Наступний платіж у розмірі 1,4 мільярда євро має відбутися на початку 2026 року", - йдеться у звіті Euroclear.

Зазначається, що процентні доходи від активів, що підпадають під російські санкції, у 2025 році знизилися на 26% через зменшення процентних ставок, і склали 5 млрд євро. Майбутні процентні доходи продовжуватимуть змінюватися відповідно до майбутніх облікових ставок.

Загало Euroclear передбачила 3,3 млрд євро як внесок на непередбачувані доходи на 2025 рік, з цієї суми 1,6 млрд євро було сплачено Європейській Комісії в липні 2025 року.

Також повідомляється, що Euroclear зіткнувся з численними судовими процесами в російських судах. Так, нещодавно Центральний банк Росії порушив судовий процес проти Euroclear. Слухання відбуваються у закритому порядку.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери ЄС не змогли дійти згоди щодо виділення репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ. Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Кошти на цю позику будуть взято не безпосередньо із заморожених російських активів, а на основі запозичень на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що повна конфіскація державних активів Російської Федерації, знерухомлених в межах Європейського Союзу, стане актом війни.

