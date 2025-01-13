Сьогодні на Львівщині пройде невеликий сніг, а вдень очікується мороз до -1°...-6°.

На вулицях Львова найближчими днями буде слизько. Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"13 - 15 січня на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні синоптиків.

За їх даними, ожеледиця скує дороги й по території Львівської області.

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Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Львові 13 січня

13 січня вдень на Львівщині пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть -6°...-1°.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні буде прохолодно, очікуються невеликі "мінули", але суттєвих опадів чекати не варто. На дорогах утвориться ожеледиця, тож варто бути обережними та уважними.

Вночі та вранці невеликий сніг пройде на заході та в східних областях України, а вдень вже переважатиме суха погода.

У Києві в понеділок, 13 січня, очікується суха погода без опадів. На дорогах буде слизько. Температура вночі становитиме -2...-4 градуси, вдень триматиметься близько нуля.

Найближчими днями значних змін у погоді не передбачається, каже Наталка Діденко, однак з 16 січня прогнозується невелике потепління.

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