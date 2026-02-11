Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,21 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,21 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,03/43,07 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,08/51,10 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 11 лютого знизився на 2 копійки і становив 43,28 гривні за долар, а курс європейської валюти в банку в середу зріс на 10 копійок і становив 51,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,80 гривні за долар. При цьому середній курс європейської валюти до гривні зріс на 10 копійок і складав 51,60 гривні за євро, а продати єдину європейську валюту можна було за курсом 51 гривня за одиницю.

