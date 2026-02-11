Рада ухвалила закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

У цьому законі йдеться і про Голодомор 1932-1933 років.

Верховна Рада України на законодавчому рівні закріпила проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів. Йдеться про ухвалення в цілому законопроєкту щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Росії (№14144).

Хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ

Законопроєктом передбачається, що загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України, проводиться щодня о 09:00.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління, а органи та посадові особи місцевого самоврядування - на території, в межах якої вони здійснюють свої повноваження.

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Голодомор 1932-1933 років

Серед іншого, цим же законом передбачається з метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні щороку, в четверту суботу листопада о 16:00, проводиться ритуал подяки, пошани та пам’яті - загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція "Запали свічку".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінет міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом має, зокрема, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Рада схвалила відстрочку для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, ВР також, зокрема, підтримала закон про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді віком від 18 до 25 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

В ухваленому законі йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

