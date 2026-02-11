Рада ухвалила закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Верховна Рада України на законодавчому рівні закріпила проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів. Йдеться про ухвалення в цілому законопроєкту щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Росії (№14144).

Хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ

Законопроєктом передбачається, що загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України, проводиться щодня о 09:00.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління, а органи та посадові особи місцевого самоврядування - на території, в межах якої вони здійснюють свої повноваження.

Відео дня

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Голодомор 1932-1933 років

Серед іншого, цим же законом передбачається з метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні щороку, в четверту суботу листопада о 16:00, проводиться ритуал подяки, пошани та пам’яті - загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція "Запали свічку".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінет міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом має, зокрема, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Рада схвалила відстрочку для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, ВР також, зокрема, підтримала закон про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді віком від 18 до 25 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

В ухваленому законі йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Вас також можуть зацікавити новини: